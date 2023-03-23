精研仿真大熊貓 青年製玩偶銷全球

營商獲心得 四川成立工作室 中國四川省成都市一名青年早前成立一間工作室，專門製造仿真大熊貓玩偶，經過數年時間的營運，如今玩偶廣受歡迎，賣到美國、日本、法國等50多個國家和地區。

劉滔2020年前在北京從事電商營運工作，期間他發現外國友人很喜歡大熊貓，而市面上少有高品質仿真大熊貓玩偶。於是他從北京回到成都，開始研究仿真玩偶原料與工藝，打造屬於家鄉的仿真大熊貓玩偶品牌。

50餘道工序 造出滿意效果 為製作出外觀與觸感都仿真的玩偶，他與團隊用了一年多時間摸索，經過選皮、裁縫、手工、造型4道流程共50餘道工序，最終測試出滿意的效果。

在推出首款玩偶後，劉滔團隊經歷了3次預訂高潮，從最初只有3名初創人員，發展到如今的50餘名員工。劉滔表示，很自豪能為全世界製作代表自己家鄉的禮物，未來團隊將培養更多手藝人共同深耕家鄉文化，在提高工藝的基礎上多元化打造潮玩文創產品矩陣，讓世界感知大熊貓魅力。本報綜合報道