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迷你兵團湧現小鎮
澳洲維多利亞省墨爾本以西一個小鎮的居民近日表示，自聖誕節前夕起，該鎮大部分房屋附近陸續出現迷你兵團造型的雕塑，至今已有24座。部分雕塑可充當信箱或花盆等用途，亦有部分僅僅是藝術品，雕塑的創作者至今成謎。
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