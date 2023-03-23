兩岸國際

星洲本月首周復飛5800班機

新加坡傳媒昨天引述民航局數據報道，當地航空業已從新冠疫情中逐漸復甦，本月首周營運約5,800班航班，是疫情最低潮一周794班的超過7倍，而新加坡航空公司等本地航空業者旗下飛行員每月飛行時間亦從5小時大幅增至75小時。民航局計劃加強航空安全措施，準備迎接航空業進一步復甦。（綜合報道）
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