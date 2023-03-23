3月23日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月23日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
韓第4季免費接種新冠疫苗
南韓保健福祉部長官曹圭鴻昨天公布，全民今年第4季度可以免費接種一劑新冠疫苗，建議65歲以上、高危設施相關人員及免疫力低下人群等接種，重申保護高危群體至關重要。另外，南韓政府去年10月舉行二價疫苗冬季加強針接種工作下月8日結束，有意接種者之後可在醫療設施接種。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230323-0323_00180_048/韓第4季免費接種新冠疫苗
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc