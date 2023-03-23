兩岸國際

韓第4季免費接種新冠疫苗

南韓保健福祉部長官曹圭鴻昨天公布，全民今年第4季度可以免費接種一劑新冠疫苗，建議65歲以上、高危設施相關人員及免疫力低下人群等接種，重申保護高危群體至關重要。另外，南韓政府去年10月舉行二價疫苗冬季加強針接種工作下月8日結束，有意接種者之後可在醫療設施接種。（綜合報道）
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