特朗普未被捕 示威大削規模

掩口費風波預言落空 疑出口術博放生 美國前總統特朗普上周估計自己前天被捕，同時呼籲支持者示威「奪回國家」，預言最終成空。多個極右團體同日未有動員，避免落入一網成擒陷阱，導致多地示威規模不似預期。多間傳媒估計，特朗普未來數天或下周才會被捕，甚至可能獲曼哈頓檢察官布拉格放生。

特朗普涉嫌2016年參與總統選舉期間向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費，面臨遭到布拉格起訴。踏入預告之日，大批支持者分批前往紐約及首都華盛頓等地。在特朗普佛羅里達州住處海湖莊園門外，部分支持者在路旁高舉支持該名前總統旗幟及橫額，向駛經汽車揮手。

極右憂陷阱未動員 面對示威者開始集結，紐約警察如臨大敵，除了在曼哈頓檢察官辦公室及曼哈頓刑事法院門外架設鐵欄，同時在特朗普大樓（Trump Tower）部署警力。市長亞當斯（Eric Adams）稱，警方亦會監控社交媒體，防止市內發生任何「不當活動」。

然而，只有少數特朗普支持者前天前往曼哈頓檢察官辦公室及法院門外，僅與反對特朗普人士對罵，場面相對較為和平。由於一眾極右團體至今認定國會山莊2021年爆發騷亂是由聯邦政府特工或極左組織「反法西斯運動」策動，他們連日在網上呼籲成員留在家中，避免被外界認定有份參與暴力事件。

對於特朗普到底何時被捕，當地傳媒引述消息報道，由於尚有至少一名證人昨天作供，大陪審團最快同日決定是否興訟，之後再通知對方律師團隊。當完成後，曼哈頓檢察官辦公室仍需與特朗普律師團隊商議出庭細節等，即代表特朗普最快未來數天或下周才會被捕。霍士新聞更預期，特朗普有可能不獲布拉格起訴。

拜登暗示競逐連任 另一邊廂，外界也關注總統拜登會否尋求連任。他前天在白宮出席藝術頒獎典禮，向多人及團體頒發獎章。他讚揚作家懷特海德（Colson Whitehead）贏得兩次普立茲小說獎，附帶一句「我也尋求自己能夠連勝」。當向另一名歌手頒獎時，他笑稱有些人天生就會跑（Born To Run）。「Run」在英文中也可解作競選，拜登語帶雙關，暗示自己將會競逐連任。本報綜合報道

反對特朗普人士在曼哈頓檢察官辦公室門外示威。 特朗普