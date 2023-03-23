蔡英文過境美國 白宮指北京反應過度

奧布賴恩

【本報綜合報道】台灣總統蔡英文本月29日啟程訪問美洲10天，去程及回程均過境美國，中國大陸向美方提嚴正交涉。美國白宮國家安全委員會發言人柯比周二指，台灣總統過境美國並不罕見，北京沒有理由對此過度反應。

柯比在白宮例行記者會表示，蔡英文已經過境美國6次；至於對方過境美國期間會否與美方官員會晤，他指在過去的過境中，與美國官員和國會議員會晤不罕見。記者追問蔡英文過境行程時提到美方疑似淡化，柯比稱「這不是淡化，而是事實」。

奧布賴恩強調美無意改變現狀 白宮前國家安全顧問奧布賴恩周一晚上率團抵達台灣訪問，翌日獲蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」。奧布賴恩致詞時表示，白宮國家安全委員會正在尋求提升美台關係，很高興台灣投注愈來愈多資源在國防安全，但強調美方無意改變兩岸現狀。

美國商務部晶片計劃辦公室主任施密特（Michael Schmidt）周二宣布，派出資深官員訪問南韓、日本、台灣，是該辦公室去年9月成立後首次出訪。今次是為了持續對話，並期待透過推動共同目標、安全及強化全球供應鏈，與夥伴進一步合作。

德部長訪台 北京提嚴正抗議 德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格周二起訪問台灣兩天，是26年來首名訪台的德國部長，見證台德雙邊共同簽署科學及技術合作協議。中國駐德國大使館回應指，堅決反對德方有關人員惡劣行徑，並在北京和柏林向德方提出嚴正抗議。