日解除對韓半導體材料出口限制
【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅上周四訪問日本，宣布與首相岸田文雄就兩國關係正常化達成一致。南韓傳媒昨日報道，日本最快今日解除限制對南韓出口半導體關鍵材料的措施，韓方本周啟動把日方重新列入貿易流程簡化「白名單」的程序。
尹錫悅不滿在野黨拒對日友好
南韓產業通商資源部長李昌洋表示，日本解除限制貿易措施、南韓撤回向世界貿易組織申訴的相關工作本周內結束；又稱韓日兩國就彼此重新列入「白名單」達成共識，就沒有必要追究哪一方比較積極。基於二戰強徵勞工賠償問題，日本政府2019年7月先限制向南韓出口氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑，同年8月更把南韓排除在「白名單」外；南韓政府於是把日本移出該國「白名單」的修正案徵求意見。
另外，韓聯社指尹錫悅周二出席國務會議時透露，訪日期間接見日本最大在野黨立憲民主黨領導層期間，對方稱將出面說服南韓在野黨一起改善兩國關係，他對此感到很羞愧，認為日本不分朝野都歡迎兩國關係改善，但南韓在野黨一味表示反對。
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