日解除對韓半導體材料出口限制

尹錫悅不滿在野黨拒對日友好

南韓產業通商資源部長李昌洋表示，日本解除限制貿易措施、南韓撤回向世界貿易組織申訴的相關工作本周內結束；又稱韓日兩國就彼此重新列入「白名單」達成共識，就沒有必要追究哪一方比較積極。基於二戰強徵勞工賠償問題，日本政府2019年7月先限制向南韓出口氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑，同年8月更把南韓排除在「白名單」外；南韓政府於是把日本移出該國「白名單」的修正案徵求意見。