朝射自家戰斧 打對台

美韓自由護盾軍演今結束 美國與南韓「自由護盾」聯合軍事演習今天結束，北韓昨天向朝鮮半島東部海域發射多枚疑似朝版戰斧巡航導彈。今年是美韓兩國結盟70周年，雙方6月將舉行聯合協同火力剿敵演習，以空前規模展現同盟強大火力及機動能力。

「自由護盾」上周一開始舉行，南韓聯合參謀本部昨天表示，北韓當天上午10時15分開始從咸鏡南道咸興一帶發射巡航導彈，美韓兩國情報部門正在分析導彈具體型號、飛行距離等參數。北韓上周日曾經利用潛艇發射兩枚巡航導彈，這款武器特點是低空飛行，難以探測及追蹤，朝方在「自由護盾」結束前夕發射它有反制性質。

搭載F35B 美兩棲艦首參演 美韓兩國海軍10多艘艦艇前天在慶尚北道浦項近海，演練掩護兩棲特遣部隊海上航渡，參與「雙龍」聯合登陸演習。韓軍兩棲攻擊艦獨島號、馬羅島號與美軍兩棲攻擊艦馬金島號在掩護編隊護送下，駛往換乘編波區域。馬金島號昨天駛入釜山作戰基地，這是該艦首次赴韓參加演習，它搭載F35B隱形戰機，被視為小型航空母艦。

南韓國防部昨天宣布，北韓核導威脅等嚴峻安全局勢日益升級，韓美兩國將基於戰略威懾能力及堅固的聯防態勢，重點實現憑藉力量的和平。聯合協同火力剿敵演習始於1977年6月，至今舉行9次，對上一次是2017年4月。韓美聯軍將出動最新武器展現反制和殲敵能力，韓軍今次可能展示引進的有人及無人複合體系等尖端武器。

美韓結盟70年 辦多場活動 此外，南韓國防部計劃在9月底舉行的建軍75周年紀念活動上，展現「南韓型三軸體系」等同盟對朝威懾力，並讓國民共同參與。南韓外交部也表示，今年將與美國舉行150多場活動，回顧同盟關係發展歷程、擘畫未來發展藍圖，紀念兩國結盟。本報綜合報道