日烏首腦發聲明 國際法追究俄

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周二到訪烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基舉行會談；雙方發表聯合聲明，主張就犯下戰爭罪及作出殘酷行為實施處罰，將遵循國際法追究責任人。岸田文雄亦到基輔州布恰鎮，俄軍涉嫌佔領當地時屠殺平民。

岸田：藉北約基金 2.34億援烏 日烏首腦聯合聲明譴責俄羅斯威脅使用核武，是對國際社會和平與安全的嚴重且無法容忍的威脅，強調長達77年的不使用核武紀錄不能夠被俄方打破。岸田文雄強調將以具有日本特色的方式向烏克蘭提供無縫支援，雙方同意朝着締結可以交換機密情報的雙邊情報保護協定展開協調。澤連斯基感謝日本發揮領導作用，守護國際秩序。

岸田文雄表示將透過北約的基金提供3,000萬美元（約2.34億港元），協助烏克蘭購買非致命軍事裝備。澤連斯基稱已經接受邀請，將以視像方式出席5月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會。烏克蘭外交部對岸田文雄今次來訪表示歡迎，讚揚其歷史性訪問是傳達對烏克蘭支持的重要展現，象徵兩國團結和密切合作。