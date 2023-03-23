傳美無人機 避靠近克里米亞

俄或關烏南烏東空域

美國官員指出，無人機暫時採用遠離克里米亞半島的偵察路線，在黑海南部國際空域飛行，但強調軍方已經有興趣恢復靠近俄羅斯控制領土的航線。官員補充，俄羅斯可能單方面宣布關閉烏克蘭南部和東部空域，迫使美國無人機進一步遠離飛行偵察。美國國防部發言人賴德周二在記者會表示，將繼續在黑海空域操作無人機，按照國際法在國際空域飛行，但以行動安全為由拒絕無人機航線、任務、時間表等細節。