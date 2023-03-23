傳美無人機 避靠近克里米亞
【本報綜合報道】美國無人機於上周二在黑海上空與俄羅斯戰機相撞墜海，周二有報道指美方事後改變無人機偵察飛行路線，遠離俄佔克里米亞半島及黑海東部空域。
俄或關烏南烏東空域
美國官員指出，無人機暫時採用遠離克里米亞半島的偵察路線，在黑海南部國際空域飛行，但強調軍方已經有興趣恢復靠近俄羅斯控制領土的航線。官員補充，俄羅斯可能單方面宣布關閉烏克蘭南部和東部空域，迫使美國無人機進一步遠離飛行偵察。美國國防部發言人賴德周二在記者會表示，將繼續在黑海空域操作無人機，按照國際法在國際空域飛行，但以行動安全為由拒絕無人機航線、任務、時間表等細節。
俄羅斯國防部周一宣稱，美國兩架B52H戰略轟炸機在波羅的海上空飛向俄羅斯國界，於是派出蘇35戰機攔截阻止。美國駐歐非空軍周二發表聲明否認，指涉事戰略轟炸機前一天執行長程轟炸機特遣隊任務，整個飛行都位處愛沙尼亞領空，與俄羅斯領空相距大約92公里，期間沒有與俄方飛機進行接觸，事前亦提交國際飛行計劃。
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