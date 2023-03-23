英貧鈾彈援烏 俄斥圖種族滅絕

【本報綜合報道】英國國防部周二證實，貧鈾穿甲彈在內的彈藥將連同挑戰者2主戰坦克移交烏克蘭。俄羅斯總統普京稱俄方將回應，指控西方國家使用有核部件的武器；俄羅斯外交部稱英方此舉是挑釁，使用貧鈾穿甲彈是針對平民的種族滅絕。

可致平民白血病及誕畸嬰 貧鈾是用於製造核燃料或核武的天然鈾，經濃縮後產生的副產品，是一種非常重的物質，密度是鉛的1.7倍，用於硬化彈藥，擁有非常高的穿透力。貧鈾穿甲彈對摧毀現代主戰坦克及裝甲車非常有效，但具有化學毒性及放射性，美國在波斯灣戰爭、轟炸南斯拉夫、入侵伊拉克大量使用，令白血病罹患率與畸形嬰兒出生率增加。

英國國防部表示，英國陸軍幾十年來一直在穿甲彈使用貧鈾，強調這是標準部件並與核武無關，更指俄羅斯亦知道這一點，但故意試圖誤導；又稱獨立研究評估指使用貧鈾穿甲彈，對人體健康及環境的影響相信是很低。

普京認為英國向烏克蘭提供貧鈾穿甲彈，顯示西方國家確實打算與俄羅斯作戰，直至剩下最後一位烏克蘭人。

聯合國秘書長古特雷斯發言人表示，對英國決定向烏克蘭輸送貧鈾穿甲彈表示關切。美國國防部發言人賴德周二回應指，據他了解美方沒有向烏克蘭提供這款彈藥。