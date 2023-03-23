中俄元首簽聲明 盼談判恢復烏和平

中國國家主席習近平昨天結束對俄羅斯的國事訪問，他前一天與俄羅斯總統普京簽署發表兩份聯合聲明，其中一份關於兩國深化新時代全面戰略協作夥伴關係，當中強調對話是解決烏克蘭問題的最佳途徑。習近平在會談結束後步出克里姆林宮時，更向普京表示當今局勢「是百年變局之一部分，我們共同來推動」。

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》提到，中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，性質是不結盟、不對抗、不針對第三國；中俄視彼此為優先合作夥伴，始終相互尊重、平等相待，「俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯」。

「核戰打不贏也打不得」 在烏克蘭問題方面，聯合聲明重申致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則；又強調「核戰爭打不贏也打不得」，核武國家不應該在境外部署核武，並應該撤出在境外部署的核武，《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石。

中俄兩國又認為必須遵守聯合國憲章宗旨和原則，必須尊重國際法，反對為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。中方讚賞俄方重申致力於盡快重啟和談，俄方歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件闡述的建設性主張，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切，並防止形成陣營對抗，拱火澆油。

2030年前8大經濟合作 聯合聲明呼籲國際社會支持負責任對話相關建設性努力，各方停止促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。中俄兩國反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁，又敦促北約恪守作為區域性、防禦性組織的承諾，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。

中俄兩國元首發表2030年前經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明，指在8大重點方向合作，包括鞏固全方位能源合作夥伴關係，加強能源重點領域長期合作，加強能源技術、設備等領域合作，共同維護兩國和全球能源安全，促進全球能源轉型。

習近平在會談後的記者會強調，中國在烏克蘭問題秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場。普京指中國的和平方案或可以作為和平解決問題基礎，又指經貿合作是俄中關係的優先事項，支持中國商界替代退出俄羅斯市場的企業；俄方亦計劃擴大對華石油出口，鼓勵兩國以本國貨幣相互結算。

烏總統盼與習近平通話 美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，不能夠合理地認為中國立場公正，若中方想擔當建設性角色，應該運用影響力要求俄羅斯結束戰事。他指總統拜登希望與中國保持溝通，並將在適當時候與習近平通話。烏克蘭總統澤連斯基表示，已經邀請中國加入烏克蘭的和平計劃，但至今未有回覆，並再次表示期望與習近平通話。

中國外交部發言人汪文斌昨天回應指，中方在烏克蘭問題沒有私心，也沒有袖手旁觀，更沒有拱火澆油、趁機謀利，更反問「難道向戰場源源不斷輸送武器才是公正嗎？難道讓衝突不斷升級才是公正嗎？難道讓危機影響外溢到全球才是公正嗎？」本報綜合報道