傳雲南甘肅兩人被賣豬仔緬甸

【本報綜合報道】內地人被「賣豬仔」到緬甸的消息近日不時在網上傳出，繼日前4名安徽學生遭高薪利誘到當地一度失蹤，周二雲南和甘肅分別有市民表示家人懷疑墮入招聘陷阱被騙到緬甸，至今下落不明。

雲南昆明男子小鄧（化名）周二對內媒稱，他的22歲兄長是一名地產經紀，上周三說要到貴州參加朋友的婚禮，惟上周六兄長的公司稱無法與他聯擊，小鄧其後報警。到了周一和周二，兄長一連兩晚給小鄧發送求救訊息，說出他的具體位置，又稱自己被人控制，叫小鄧不要給他發訊息，裝沒看見。小鄧於是將最新情況通知警方，惟暫時未有進一步消息。

在甘肅省武威市，張女士（化名）的21歲弟弟小張（化名）也疑被騙到緬甸。張女士周二表示，小張今年1月離家稱要去內蒙古烏海開車。但上月卻通知家人自己經雲南轉到緬甸佤邦，被困在一間房，叫家人不要給他打電話，家人以為他被騙加入傳銷組織。之後小張每星期與家人進行一次視像通話，期間表示即使付錢也不能離開。他最後一次與家人通話是6天之前。武威市古浪縣公安局工作人員表示，已上報甘肅省公安廳，並要求雲南警方協查。雲南省普洱市公安局則回應，已向緬甸佤邦警方轉發協查函，但暫時未有回覆。