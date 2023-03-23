殺妻棄化糞池 杭州漢伏法

【本報綜合報道】浙江省杭州市男子許國利因感情和經濟問題，於2020年將妻子殺害並碎屍棄坐廁沖進化糞池。翌年許男被法院裁定故意殺人罪成，判處死刑，他其後上訴遭駁回。經最高人民法院核准，杭州市中級人民法院周二依照法定程序對許男執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。

2021年7月26日，杭州市中級人民法院以故意殺人罪判處許國利死刑，剝奪政治權利終身。案經上訴，浙江省高級人民法院裁定駁回，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，依法核准對許男判處死刑的刑事裁定。杭州市中級人民法院在執行死刑前，安排許男會見了近親屬。

死前向女兒致歉

許男在一審庭上作最後陳述時曾表示，願意給大女兒，也就是妻子來惠利第一段婚姻的女兒余某賠償，並認可訴訟。他當時稱「現在想起老婆都是好的」，又對自己的行為表示後悔，希望社會不要把他惡魔化。最後他表達了對親生女兒許某怡的歉意，稱「爸爸媽媽都愛你」。