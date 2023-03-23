醫院失誤疑雲 四川婦剖腹產子 嬰頭顱骨折出血

四川省一名婦人情人節在德陽市人民醫院迎來首胎，至翌日得悉嬰兒顱骨骨折及出血，全家懷疑事件屬醫療事故。院方周一回應稱，產婦當時試產時間長，嬰兒頭部深陷骨盆，手術出現取頭困難情況，會否承擔責任需待第三方醫療鑑定結果，並遵照法律流程辦事。德陽市衞健委婦幼科稱會關注發展，要求醫院配合家屬鑑定起訴。

劉鑫的張姓妻子上月8日入住德陽市人民醫院，多天接受試產，不過進展緩慢，出現胎心下降及羊水污染問題。經院方建議，她決定上月14日早上剖腹產子。惟嬰兒頭部翌日清晨被護士發現包塊，出血量達20毫升，需轉至成都市婦女兒童中心醫院接受手術，留至同月28日出院。

事主夫興訟 盼獲賠醫療費 在成都市婦女兒童中心醫院出院病情診斷證明中，嬰兒共有11種問題，包括左側頂骨骨折及呼吸衰竭等。劉鑫稱自己已花近11萬人民幣（約12.5萬港元）及揹上債務，若確認是德陽市人民醫院問題，「我的要求也不過分，只要孩子沒有後遺症，（院方）把醫療費結清就可以了」。

對於嬰兒由出生一刻至翌日清晨有否發生任何意外，劉鑫稱自己是新手父親，一直守在孩子身邊，一見哭鬧就請育兒師前往協助。他稱孩子唯一離開其視線範圍是接受洗澡之時，經查看閉路電視片段後發現沒有異樣，於是開始懷疑愛兒早在出生過程中受傷。

醫生指頭深陷骨盆難取出 德陽市人民醫院主刀醫生蔡光承認，嬰兒當時頭部的確陷得較深，於是叫來助手協助。她指往後過程不算困難，「拉兩三下娃娃就起來了」，懷疑嬰兒顱骨骨折等情況或是產道擠壓所致，也有可能是拉出嬰兒時所引起產傷，屬於剖宮產併發症。事後劉鑫曾多次與德陽市人民醫院醫務部工作人員協商，亦委託律師展開鑑定程序，打算通過法律途徑解決。院方醫務部工作人員強調醫生診療手段合法合規，具體責任需根據醫療鑑定報名確認，院方願意配合解決事件。本報綜合報道