北京常住人口按年減4.3萬
【本報綜合報道】北京市統計局、國家統計局北京調查總隊周二發布《北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報》，顯示去年末北京全市常住人口只有2,184.3萬人，比前年末減少4.3萬人；當地人口自然增長進入負數，更是2003年以來首見。
自然增長為負數 20年首見
北京城鎮人口1,912.8萬人，佔常住人口87.6%；常住外來人口825.1萬人，佔常住人口37.8%。常住人口出生率5.67‰、死亡率5.72‰，自然增長率-0.05‰。全年城鎮新增就業26萬人，城鎮調查失業率均值4.7%，運行在年度調控目標內。
內地傳媒指出，北京市人口下降符合全國趨勢，去年中國人口出現60年來首次負增長，受生活成本上升拖累，特別是北京市等大城市經濟增長疲弱，民眾對成立家庭的想法有所改變。
有澳洲專家指出，這些數字在意料之中，由於北京市的生活和教育成本以及教育水平很高，永久居民的出生率低屬於正常。除了北京市外，內地已經有接近20個省市區公布去年人口數據，河北省、山東省、河南省、湖南省、遼寧省等地的常住人口總量下滑，其中遼寧省去年末常住人口有4,197萬人，減少32.4萬人，降幅最大。
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