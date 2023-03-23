專家：內地新冠低水平 沒有消失

內地傳媒昨日報道，上海市、北京市、山東省、安徽省等地網民近日在社交網稱再次感染新冠。家住河南省鄭州市的陳雪（化名）今年1月曾經染疫，近日因為家人首次感染，6天、7天後自己亦跟着出現症狀並二次感染。陳雪認為這說明自己還是有一些抵抗力，感染原因可能是接觸病毒太多。

南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞表示，從群體水平來看，疫情大爆發後6個月內一般不會再次爆發，除非新冠病毒出現大的變異；從個體來看，不能夠完全排除二次感染的可能性，尤其是免疫力較弱或免疫反應不持久的人群。若一次性進入體內的病毒量大，也更容易二次感染。趙衞提醒，考慮到目前疊加流感的形勢，建議市民繼續保持在密閉場所戴口罩和保持良好個人衞生習慣。