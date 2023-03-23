美媒指華解封乏準備數十萬人枉死

【本報綜合報道】中國政府去年12月突然放寬嚴格的新冠清零措施，導致疫情出現高峰。美國傳媒周二報道，模型顯示假如中方在解封之前做好準備，提高疫苗接種率及儲備足夠抗病毒藥物，至少可以避免20萬人至30萬人死亡；中國疾病預防控制中心一名官員更表示，當局絕對是在錯誤的時間解封，「這不是一次有準備的解封」。

新疆奪命大火觸發示威 報道指中國領導層2021年底開始討論解封，首席醫學專家翌年3月向國務院提交詳細的解封策略，但此時上海市爆發嚴重疫情並實施封城，專家不再公開談論準備解封。上海市疫情受到控制後，北京市準備舉行中共二十大，解封在政治層面變得很困難，意味全國繼續展開大規模檢測及封控。根據一份去年10月28日發表的內部文件，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友批評，北京市政府的過度防控措施沒有科學根據，又指這扭曲中央的動態清零政策，有機會加深公眾不滿情緒。

報道引述一名了解中國工程院院士鍾南山的人士稱，鍾南山曾經親自去信中國領導人，告知對方不能夠維持清零，呼籲逐步解封。雖然中央去年11月11月公布進一步優化防控工作的二十條措施，但是地方政府不知道應該繼續封控抑或解封，新疆自治區其後發生一場與封控措施有關的致命大火，結果觸發內地爆發大規模抗議活動。

去年12月忽然放棄清零 內地去年12月7日公布「新十條」措施，意味放棄清零；一名政府顧問透露，事前完全沒有人預料出現180度轉彎。一名中國疾病預防控制中心前官員認為，就算只是事前3天通知都很好，「這個發生的方式（改變防疫政策）實在是難以置信」。