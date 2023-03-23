國際團隊研新數據 料貉傳新冠至人類

華疾控去年上傳2020年基因資料 新冠病毒起源近期再度引起議論，國際科學家最新認為貉可能是中間宿主，論文預印本周一上傳至瑞士歐洲核子研究組織旗下數據庫Zenodo。研究發現在新冠病毒大流行前，中國湖北省武漢華南海鮮批發市場富集感染病毒的貉等野生動物樣本，數量明顯多於來自人類的樣本，反映該病毒很大可能從動物傳人。

論文預印本使用的基因測序數據2020年1月至2月採集，中國疾病預防控制中心去年上傳至全球共享流感數據倡議組織數據庫，一支國際科學家團隊本月初才發現這些數據。他們在帶有新冠病毒的環境樣本發現5種野生動物的完整線粒體DNA，組裝後確認基因序列與貉高度匹配，並與人類基因組不高度匹配，因此鎖定貉感染新冠病毒。惟研究僅依據中國上傳的其中一組數據，中方分享更多數據對溯源至關重要。

佐證野味引發 仍惹質疑 國際科學家團隊認為，這些證據加強非法交易野生動物引發新冠病毒大流行的說法，與病毒從市場的野生動物傳播到人類的情況一致。賓夕凡尼亞大學微生物學家布什曼（Frederic Bushman）認同貉受感染是對數據最簡單的解釋，但非絕對證據。費城坦普爾大學病毒學家龐德（Sergei Pond）質疑，研究無法證實哪隻動物受感染。史丹福大學微生物學家雷爾曼（David Relman）稱，需要確認中方採樣細節。

組織指論文構成學術不當 上述國際科學家團隊使用中國疾病預防控制中心數據發布新冠溯源論文，全球共享流感數據倡議組織應中方要求刪除相關原始數據，備受外界批評。該組織周二表示該批國際學者違反使用守則，搶先中國學者發布論文，行為將構成學術不當，所以切斷他們帳號的訪問權限；又指中國疾病預防控制中心早前向一份主要科學期刊遞交論文分析初稿，經第一次同行評審後提交改進和額外序列數據，目前仍然審閱。本報綜合報道