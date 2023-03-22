法國舉國大示威 老人倡導急議題

歐盟成員國法國近期一直出現反對養老金改革的大示威，3月7日據稱就達138萬人，最震撼的是全國所有年齡層的人都有參與，不少退休老人本來已經享有退休福利，也毅然大舉加入示威，成為顯著的勢力，他們聲言擔心的不只是養老金問題，而是一大堆法國這個人口老化的國家，影響更深遠的問題，要大家醒覺及考慮：要怎樣為廣泛老齡化勞動階層的福祉走下去，50年後的法國會是怎樣？而法國對當前世界上所有邁向人口老化的國家，都有示範作用。

人口老化最嚴重的四個大國，目前65歲以上人口比例最高是日本的28%，隨後是意大利23%、德國21%及法國20%，都面對同樣嚴峻的問題。其實法國人口老化是早20年已經開始，2023年27%法國人超過60歲，2030年將達到30%，問題是20年前踏入60歲的，到如今大量邁入約80歲的年齡行列，之後也會逐年增加，特別是75歲以後需要更多醫療護理的福利支出及人員來照顧。

忍無可忍 帶頭宣示 估計目前法國人均壽命在增加，除了養老金支出更多，要受醫療護理照顧的人口可達300多萬人，在實質工作及人才培訓方面的支出還要比養老金多，到了2030年，這方面的開支還要增加200億歐元（逾1,600億港元）。但由於出生率低，工作人口減少，到2029年稅收反而會減少140億歐元（逾1,100億港元），到2039年減少達200億歐元。工作人口減少不單止影響稅收，連勞動市場也備受壓力，法國如今已經有勞動力短缺的問題，特別在技工及醫療護理方面就更嚴重不足，主要是人手不足而變成工作時間長，輪班制及薪金也欠吸引力。法國現時在醫療護理方面嚴重欠缺老病護理人員、清潔消毒及駕車護送的職工。

社會學家分析今次大量老年人參與示威，其實是對當政者發出警號，政界人物正因為4、5年一任，而往往只照顧眼前迫切的事務，人口老化20多年所產生的大量問題都沒有受到關注，直至如今，一眾老人到了忍無可忍的地步，主動走出來帶頭向政府及年輕人宣示！

要徹底解決這個問題，政府一定要加大福利開支，加強醫療護理專業的培訓及入職吸引，更長遠是鼓勵國民生育及移民到來，使人口年輕化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻