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拆車救小狗
美國喬治亞州科布縣瑪麗埃塔一名司機，近日駕車途中發現路上有一隻小狗，當他停車後，小狗突然鑽入了車輛的發動機艙，並受困其中。消防員接報後，將汽車多個部件拆除，最終成功營救小狗，並送至相關機構安置，他們事後還將汽車重新組裝，讓司機可以繼續前行。
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