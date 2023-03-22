每日奔波 追尋理想 養雞男杭州建農場

在浙江省杭州市上班的一名青年因不想只在城市內打工，於是萌生創業念頭，決定用業餘時間自建生態農場。他每日往返100公里兼顧工作及創業，由飼養家禽到宰殺等過程均一絲不苟，一年下來賣了近200隻家禽，至今農場賺了超過兩萬元（人民幣‧下同，約2.4萬港元）。

24歲的程凱來自山東省菏澤市，在杭州從事汽車領域的編導工作，每個月有一萬多元（約1.1萬港元）的收入，工作一年左右後拿5萬元（約6萬港元）積蓄出來創業，並租下了朋友的後山，在其中飼養各種禽類，主要是各種雞和小量鴨鵝。

日夜餵禽觀蛋孵化 他每天早上6時起床餵好家禽後，騎車趕地鐵再步行到公司。他晚上8時再回農場餵飼家禽，凌晨起來看看蛋類的孵化情況。

程凱表示，父母剛開始反對他創業，但幸好解釋後獲對方認同，也得到同事支持。他表示創業過程中並非一帆風順，去年遇到挫折時曾想過放棄，最後還是堅持下來。他認為一邊上班一邊創業是比較穩妥的方法，雖然沒有甚麽休閒機會，也失去在工作上繼續晉升的機會，但可以磨練自身性格並提升經驗，未來依然想生態放養，在營運農場的道路上走得更遠。本報綜合報道