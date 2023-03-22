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索馬里旱災4.3萬亡 幼童逾半
聯合國兒童基金會、世界衞生組織及索馬里聯邦衞生部周一共同發表報告，指非洲索馬里去年多達4.3萬人在旱災中「超額死亡」，當中過半死者更是5歲以下的兒童。「超額死亡」指特定地點和時期估計的總死亡人數、與沒有危機情況下預計死亡人數之間的差額。（綜合報道）
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