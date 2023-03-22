兩岸國際

解散國會 泰5‧14舉行大選

泰國總理帕拉育周一解散國會後，選舉委員會昨日宣布，將於5月14日舉行大選。泰王佛齊拉隆功周一在《皇家公報》頒布，已御准國會下議院解散。根據泰國法律，大選必須在國會解散後45天至60天內舉行。（綜合報道）
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