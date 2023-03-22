科威特漏油 國企發緊急令

科威特一條油管周一發生洩漏，石油如噴泉般不斷噴發。國營科威特石油公司宣布進入緊急狀態，現場未發現有毒氣體洩漏，惟有多名員工因事故而受傷。科威特是石油輸出國組織成員國，目前每天生產約270萬桶石油，近90%收入來自石油。（綜合報道）