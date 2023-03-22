朝射導彈現場 軍官打格惹議

【本報綜合報道】北韓官媒朝中社周一發布照片，指上周六至周日舉行「核反擊假想綜合戰術訓練」，一名戴口罩及黑色太陽眼鏡、身穿軍裝的男子陪同領袖金正恩視察，並在照片後期處理被打格。南韓傳媒認為，他可能涉及研發或運用小型戰術核彈頭的機密，所以不宜展露容貌令身份曝光。

分析指為核武負責人

北韓周日發射彈道導彈模擬實施戰術核攻擊，金正恩與金主愛觀摩發射活動。其中一張照片可見站在金正恩後方的一眾軍方官員中，只有一人被打格，但仍然見到他戴口罩及黑色太陽眼鏡，其他人完全展露容貌；在另一張照片，這名軍方官員走在金正恩父女身後。南韓對朝軍事專家申鐘宇推測，神秘人是負責戰術核運用部隊總指揮的聯合部隊長，或核武相關研究所長之類的人物。南韓北韓大學院大學校長梁茂進稱，當事人也可能是金正恩女兒金主愛的保鏢。