朝射導彈現場 軍官打格惹議
【本報綜合報道】北韓官媒朝中社周一發布照片，指上周六至周日舉行「核反擊假想綜合戰術訓練」，一名戴口罩及黑色太陽眼鏡、身穿軍裝的男子陪同領袖金正恩視察，並在照片後期處理被打格。南韓傳媒認為，他可能涉及研發或運用小型戰術核彈頭的機密，所以不宜展露容貌令身份曝光。
分析指為核武負責人
北韓周日發射彈道導彈模擬實施戰術核攻擊，金正恩與金主愛觀摩發射活動。其中一張照片可見站在金正恩後方的一眾軍方官員中，只有一人被打格，但仍然見到他戴口罩及黑色太陽眼鏡，其他人完全展露容貌；在另一張照片，這名軍方官員走在金正恩父女身後。南韓對朝軍事專家申鐘宇推測，神秘人是負責戰術核運用部隊總指揮的聯合部隊長，或核武相關研究所長之類的人物。南韓北韓大學院大學校長梁茂進稱，當事人也可能是金正恩女兒金主愛的保鏢。
耿爽：各方克制防升溫
截至周日，北韓已有超過140萬名青年報名參軍和復隊。此外，全國各地自願報名參軍和復隊的隊伍也持續增加。中國常駐聯合國副代表耿爽周一在安理會朝鮮半島核問題會議上表示，注意到北韓日前的發射活動，也注意到有國家近期在上述地區持續進行軍事活動，當務之急是各方均保持冷靜克制，避免交替示強，防止局勢進一步升級甚至失控。
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