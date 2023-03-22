南韓首枚民營火箭周日在巴西成功發射升空，火箭搭載巴西空軍航空航天科技部自主研製的慣性導航系統。韓光-TLV火箭由南韓太空企業INNOSPACE研製，在巴西空軍的阿爾坎塔拉發射中心升空。發動機燃燒106秒，並飛行4分33秒，最終落入巴西劃設的安全海域。