中國防長受制裁 美方稱無礙會議

首位被美國制裁的中國解放軍上將李尚福早前接替魏鳳和，獲選為中國國防部部長。美國官員周一表示，對李尚福的制裁不阻礙他與美國國防部長奧斯汀舉行正式會晤，美方無意考慮豁免或免除對李尚福的制裁。

美國於2018年依據《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA）制裁李尚福，禁止他申請出口許可及進入美國金融系統，並列入美國財政部的特別指定名單，禁止他與美國公民交易。李尚福任職中央軍委裝備發展部部長期間，中國於2017年向俄羅斯購買蘇35戰機及S400防空系統，隨後美國以此為由宣布制裁。

美國國務院發言人表示，不一定禁止受制裁人士與美國政府官員會面，但拒絕討論個別簽證細節。美國國防部發言人則指，李尚福雖在目前制裁下，無法在美國管轄範圍內獲得任何美國財產利益、金融轉移、支付或外匯交易，但拜登政府繼續尋求與中國軍方領導人的開放溝通渠道，以確保兩國競爭不會演變成衝突。

有分析指，對北京而言，美方解除對李尚福的制裁可視為一種善意姿態，可能是恢復中美防長軍事談判的關鍵一步。但有專家認為，制裁不應成為反對化解衝突談判的理由。中美防長最近大部分會談都是在第三國舉行，如在新加坡的香格里拉對話會，在那種情況下沒有理由不舉行會議。

美財長及商務部長或訪華 美國白宮周一表示，正就財政部長耶倫和商務部長雷蒙多可能到訪中國事宜，與中方商討。

美國國家安全委員會發言人柯比表示，國務卿布林肯原定上月到訪北京，惟因美軍擊落中國間諜氣球事件而行程告吹。柯比指，布林肯訪華行程只是延遲而非取消，美方仍希望能促成布林肯到訪中國。對於中美元首之間的可能通話，柯比指美方暫時未有通話安排。本報綜合報道