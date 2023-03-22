美國歐盟再軍援烏 涉183億

捷克總統倡數月內反攻

另外，歐盟成員國同意為烏克蘭供應現有庫存以及採購新彈藥的計劃，總值20億美元（約156億港元），未來一年將提供100萬枚155毫米炮彈。捷克總統帕維爾警告，隨着美國明年把注意力重新集中在內部問題，烏克蘭可能無法獲得繼續軍事行動的資金，烏軍可能只有一次機會向俄軍大舉反攻。他認為烏克蘭應在數個月內反攻，今年的機會之窗已經打開，明年冬天過後維持現有援助水平將非常困難。