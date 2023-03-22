美國歐盟再軍援烏 涉183億
【本報綜合報道】美國及歐盟周一分別宣布再向烏克蘭提供軍事援助，總值23.5億美元（約183億港元），烏克蘭總統澤連斯基感激歐洲和美國盟友提供協助。
美國國防部表示，新一批軍援總額3.5億美元（約27億港元），包括M142高機動多管火箭系統彈藥、155毫米炮彈、25毫米彈藥、高速反輻射導彈、迫擊炮與炮彈、AT4反坦克武器、內河巡邏艇及其他裝備等。上述物資從美國國防部庫存中撥出，俄烏戰事爆發至今美國累計向烏克蘭提供超過300億美元（約2,340億港元）軍援。
捷克總統倡數月內反攻
另外，歐盟成員國同意為烏克蘭供應現有庫存以及採購新彈藥的計劃，總值20億美元（約156億港元），未來一年將提供100萬枚155毫米炮彈。捷克總統帕維爾警告，隨着美國明年把注意力重新集中在內部問題，烏克蘭可能無法獲得繼續軍事行動的資金，烏軍可能只有一次機會向俄軍大舉反攻。他認為烏克蘭應在數個月內反攻，今年的機會之窗已經打開，明年冬天過後維持現有援助水平將非常困難。
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