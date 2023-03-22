烏東又一城鎮 面臨俄軍包圍
【本報綜合報道】英國國防情報局周一指，烏克蘭東部頓涅茨克州城鎮阿夫迪夫卡守軍處境不利，猶如巴赫木特翻版。阿夫迪夫卡位於頓涅茨克市以北，俄軍過去3周取得緩慢進展。
英國情報指，俄軍的攻勢由頓涅茨克人民共和國第1集團軍發動，他們是熟悉地形的當地人。自2014年以來，阿夫迪夫卡便處於頓巴斯衝突前線，大部分地方已毀於戰火。隨着戰鬥持續，廣闊的阿夫季伊夫卡焦炭廠可能是易守難攻的關鍵地形。從戰術上而言，阿夫迪夫卡的情況與巴赫木特類似，守軍繼續有組織防禦，但通往西面的補給線受到俄軍包圍威脅。烏軍塔夫里亞作戰集群發言人認同英國情報分析，承認俄軍不斷嘗試包圍阿夫迪夫卡。
俄僱傭兵促軍方保聯繫
俄羅斯僱傭兵瓦格納集團始創人普里高津去信國防部長紹伊古，稱已控制巴赫木特70%地區。他聲稱，烏軍準備在月底至下月初發動大規模攻勢，一舉切斷僱傭兵與烏東俄軍的聯繫。他促請紹伊古採取必須措施，避免僱傭兵與俄軍的聯繫中斷，否則對特別軍事行動產生負面影響。
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