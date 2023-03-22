烏東又一城鎮 面臨俄軍包圍

英國情報指，俄軍的攻勢由頓涅茨克人民共和國第1集團軍發動，他們是熟悉地形的當地人。自2014年以來，阿夫迪夫卡便處於頓巴斯衝突前線，大部分地方已毀於戰火。隨着戰鬥持續，廣闊的阿夫季伊夫卡焦炭廠可能是易守難攻的關鍵地形。從戰術上而言，阿夫迪夫卡的情況與巴赫木特類似，守軍繼續有組織防禦，但通往西面的補給線受到俄軍包圍威脅。烏軍塔夫里亞作戰集群發言人認同英國情報分析，承認俄軍不斷嘗試包圍阿夫迪夫卡。