美兩轟炸機逼近邊境 俄蘇35戰機攔截

【本報綜合報道】中俄元首在莫斯科會晤之際，美國空軍兩架B52H戰略轟炸機周一從波羅的海上空逼近俄羅斯邊境，俄羅斯西部軍區防空部隊一架蘇35戰機緊急升空攔截。

俄圖95MS日本海執行任務 俄羅斯國防控制中心表示，西部軍區防空雷達發現兩個目標從波羅的海上空飛向俄羅斯邊境，其後識別為兩架B52H戰略轟炸機。為了識別目標及防止邊界受到侵犯，一架蘇35戰機緊急起飛，成功佔領空中警戒區。當外國飛機飛離俄羅斯邊境時，俄羅斯戰機亦返回基地。聲明強調，俄羅斯戰機執行任務時嚴格遵守有關空域使用的國際準則，本國邊境沒有受到侵犯。

俄羅斯國防部昨日稱，兩架圖95MS戰略轟炸機在日本海中立海域上空，執行例行飛行任務，飛行時間長達7小時。期間，東部軍區防空部隊及空軍部隊，出動蘇35S及蘇30SM戰機護航。

聲明指出，俄羅斯遠程航空兵戰機定期在北大西洋、黑海、波羅的海及太平洋的中立海域上空飛行，所有飛行均嚴格遵守有關空域使用的國際準則。