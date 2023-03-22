習近平籲談判解決 普京持開放態度

4.5小時會面 烏危機成焦點 中國國家主席習近平昨日繼續在俄羅斯國事訪問行程，先後與總理米舒斯京及總統普京會面。習近平在前一天與普京的閉門會談，歷時4.5小時結束。雙方就中俄關係及共同關心議題，作深入坦誠交流。在烏克蘭問題上，習近平指出衝突最後都需要通過對話和談判解決，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。美國呼籲中方敦促普京尊重烏克蘭主權，從烏克蘭撤兵，結束戰事。

普京獲邀年內訪華 習近平與米舒斯京在俄羅斯聯邦政府大樓會面，兩人握手拍照後開始會談。米舒斯京指習近平連任國家主席後首個外訪地是俄羅斯，展示正進入新時代的俄中關係之獨特性質。習近平指，已邀請普京今年內訪問中國，而中國國務院總理李強將依舊把發展新時代中俄全面戰略協作夥伴關係作為優先重點，並重視與米舒斯京建立密切的工作聯絡。習近平還呼籲延續兩國總理定期會晤的傳統，米舒斯京接受習近平的訪華邀請。出席會談的中方代表包括中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅、中國國務委員兼外長秦剛等。

習近平與普京的正式會晤儀式，昨日在克里姆林宮舉行，然後中俄代表出席小範圍會談，之後舉行大範圍會議。儀式結束後，習近平與普京簽署聯合文件，隨後發表聯合聲明。中俄元首其後出席國宴，普京致官方祝酒詞。普京稱，在小範圍會談上與習近平進行了內容豐富和坦誠的意見交流。西伯利亞力量-2天然氣管道所有指標均已商定，俄羅斯企業有能力滿足中國日益增長的能源需求。俄羅斯願意支持中國企業，取代離開俄羅斯的企業。普京又指，應進一步鼓勵兩國以本國貨幣相互結算，並期待俄羅斯對中國市場的食品出口增長。他相信，兩國可通過結合自身潛力，成為人工智能和信息發展領域的世界領導者。

習近平稱，中俄政治互信，利益交流，民心相通，不斷深化經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進。他指雙方要加強溝通及密切協作，推動兩國務實合作，得到更大發展。習近平願意同普京一道，對中俄雙邊關係和務實合作，作出規劃部署。

在周一的閉門會談中，普京稱已詳細閱讀中方解決烏克蘭問題的方案，俄方對烏克蘭談判持開放態度。他讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。

習近平強調在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油，衝突最後都需要通過對話和談判解決。中方認為愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

美卿指華外交掩護 美國國家安全委員會發言人柯比周一表示，中方的俄烏問題解決方案中包括尊重所有國家主權的原則，他呼籲習近平向普京帶出這重要一點。美國國務卿布林肯認為，習近平在國際刑事法院向普京發出拘捕令後訪俄，顯示中方認為無責任追究俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行，並為俄方提供外交掩護，而不作譴責。他稱任何呼籲停火若不包括俄軍撤出烏克蘭，實際上是支持俄羅斯重整旗鼓。本報綜合報道