東航空難一周年 調查報告未見

132死事故難究肇因 牽涉資料上萬份 昨日是中國東方航空雲南有限公司MU5735客機墜毀並全員遇難一周年，中國民用航空局前一天通報調查最新進展，當中提到這宗事故「非常複雜、極為罕見」，引起內地輿論關注。有內地民航專家認為，涉事客機高速墮地後幾乎完全解體，殘骸瑣碎、分布較散，大幅增加現場搜尋勘查和殘骸取證工作的難度。

涉事航班由波音737-800客機執飛，去年3月21日下午1時16分從雲南省昆明長水機場前往廣東省廣州白雲機場，64分鐘後偏離巡航高度8,900米快速下降，在廣西自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上123名旅客及9名機組成員全部死亡。

中航技進出口有限責任公司客戶服務部訓練與飛安辦主任高俊表示，今次事故與以往有很大差異，調查組需要辨識尋獲的客機殘骸，詳細檢查和實驗分析重要殘骸，以確定失效機理和最後階段的工作狀態，都是非常複雜專業的工作。通報提及對客機適航維修等情況的調查工作量很大，需要調查客機全生命周期的適航維修情況，可能涉及成千上萬份資料，將耗費大量人力和時間，反映調查工作的技術複雜性。

外界關注何時發表最終調查報告，南京航空航天大學民航學院副院長邵荃說，調查面臨技術複雜性和不確定性，需要反覆論證很多技術疑點、難點，有些關鍵結論需要工程實驗的驗證支撐，所以大型運輸航空事故調查的周期往往超過一年；過去30年全球民航發生的千多宗商業航空事故中，一年內發表最終調查報告的僅佔25%。

根據中國民航規章《民用航空器事件技術調查規定》，事故和嚴重事故徵候的最終調查報告，應當在事發12個月內依法及時向社會公布，依法不公開的除外；未能夠在事發12個月內公布最終調查報告的事故或嚴重事故徵候，組織事件調查的部門應當在事件周年日向社會公布調查進展情況。《國際民用航空公約》亦有相同規定。

美媒曾指有人故意製造空難 美國《華爾街日報》去年引述了解美國官員對墜機原因初步評估的人士指，飛行數據顯示駕駛艙有人故意令客機墜毀。中國民用航空局在通報表示，技術調查組展開現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作，後續將在前期工作的基礎上，繼續展開原因分析及實驗驗證等工作，根據調查進展情況及時發布相關訊息。本報綜合報道