台猴痘新症增4宗 苗栗宜蘭首現本土例

【本報綜合報道】台灣衞生福利部疾病管制署昨日公布新增4宗猴痘病例，包括3宗本土和一宗從日本境外輸入的個案，患者均為台灣男性。本土個案分布新北市，以及同是當地首例的苗栗縣、宜蘭縣；疫情調查匡列合共14名相關中高風險接觸者。

新增患者年齡介乎30多歲至40多歲，本月3日至5日期間發病，因身體陸續出現發燒、鼻塞、頭痛、疲倦、口腔潰瘍、腹瀉、紅疹、淋巴結腫大、水泡、膿皰等症狀，經醫生評估後採檢通報，分別本月14日至15日確診。匡列的中高風險接觸者已經接受衞生教育並要自我健康監測21天，另有52名低風險接觸者亦獲一般性衞生教育。

台累計確診16宗 台灣去年6月23日把猴痘列為第二類法定傳染病，至今累計16宗確診病例，分別是6宗境外輸入及10宗本土。疾管署已經完成猴痘疫苗接種規劃，對象除了確診個案的高風險接觸者等由衞生單位安排提供接種服務外，近半年有高風險性行為的民眾昨日下午起，可以到疾管署平台登記接種疫苗意願，以及選擇計劃前往打針的醫院。