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揭西縣車衝行人路 兩死三傷
廣東省揭陽市揭西縣河婆街道昨天下午3時有汽車衝上行人路，撞倒多名行人、路邊攤販及多輛電動車，內地傳媒指事故造成兩人死亡及3人受傷，經調查已經排除司機酒駕、毒駕，事故原因仍然調查。肇事汽車司機落車後神情恍惚，其後由交警帶走，縣公安局確認司機被捕。（綜合報道）
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