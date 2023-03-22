3月22日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月22日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
伊朗進口柑橘 首批空運上海
中國海關總署去年發出公告，允許符合要求的伊朗鮮食柑橘進口。內地傳媒周一報道，來自伊朗的客機降落上海浦東國際機場，機上載有首批次伊朗臍橙重約1,780公斤，有關檢查上周六完成。此外，伊朗蘋果上月同樣獲得海關總署准入，成為繼柑橘後第二種獲准出口中國的伊朗水果。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230322-0322_00178_008/伊朗進口柑橘--首批空運上海
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc