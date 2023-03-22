兩岸國際

伊朗進口柑橘 首批空運上海

中國海關總署去年發出公告，允許符合要求的伊朗鮮食柑橘進口。內地傳媒周一報道，來自伊朗的客機降落上海浦東國際機場，機上載有首批次伊朗臍橙重約1,780公斤，有關檢查上周六完成。此外，伊朗蘋果上月同樣獲得海關總署准入，成為繼柑橘後第二種獲准出口中國的伊朗水果。（綜合報道）
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