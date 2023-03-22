反腐追逃追贓 「天網」啟動

去年逾萬人歸案 涉贓款517億

去年在中央反腐敗協調小組直接指揮下，辦公室各成員單位和各省區市持續保持追逃追贓高壓態勢，不斷深化跨境腐敗治理，各項工作取得新的進展和成效。今年，國家監委牽頭展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院展開疑犯、被告逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等展開違規辦理和持有證件專項治理等工作。