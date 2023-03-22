反腐追逃追贓 「天網」啟動
【本報綜合報道】中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室周一研究部署今年工作，啟動「天網2023」行動，推動一體構建追逃防逃追贓機制。
去年逾萬人歸案 涉贓款517億
去年在中央反腐敗協調小組直接指揮下，辦公室各成員單位和各省區市持續保持追逃追贓高壓態勢，不斷深化跨境腐敗治理，各項工作取得新的進展和成效。今年，國家監委牽頭展開職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部展開「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部展開預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院展開疑犯、被告逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等展開違規辦理和持有證件專項治理等工作。
今年中央追逃和跨境辦將統籌打擊反腐敗的國際國內兩個戰場，從維護國家安全和國家利益高度深化反腐敗國際合作，深入推進追逃追贓和跨境腐敗治理高質量發展。「天網行動」2012年至今追回10,668名外逃人員，追回贓款447.9億元人民幣（約517.6億港元），新增外逃腐敗分子數量大跌，「百名紅通人員」有61人歸案。
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