前白宮國安顧問訪台 獲頒勳章

【本報綜合報道】在美國前總統特朗普任內擔任白宮國家安全顧問的奧布賴恩，周一起訪問台灣，並獲得台灣總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」，表彰對台美關係的貢獻。德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格昨日抵達台灣，是26年來首名訪台的德國部長級官員，此行聚焦半導體、綠色氫能、電池、華語教學合作。

奧布賴恩現為美國智庫全球台灣研究中心美台關係工作小組主席，台灣傳媒形容他與台灣關係友好。他在訪台最後一天的周五，在台北市的酒店舉行全球台灣研究中心美台關係工作小組訪問團記者會。美國日前傳出將在北京武力攻台時摧毀台灣半導體巨頭台積電，奧布賴恩曾經斥是假訊息，宣稱除了中國大陸沒人想摧毀台灣。

德教育部長聚焦半導體 史塔克－瓦特辛格率領10人訪問團，未有在機場發表講話，隨後在台灣國科會及外交部人員引領通關後乘車離去。另外，捷克國會眾議院議長阿達莫娃本月25日亦將率領150人訪台，是該國歷來規模最大訪台代表團。她周一表示北京有公開警告，但目前尚無其他動作，認為捷克方面初步的回應足夠清楚且堅定，強調如期啟程。