蔡英文過境美 料晤麥卡錫

蔡英文

公布10天行程 途經紐約洛杉磯 台灣總統府昨天公布總統蔡英文的美洲外訪行程，本月29日啟程前往危地馬拉及伯利茲，去程及回程分別過境美國紐約及洛杉磯，但未有透露會否與美國國會眾議院議長麥卡錫見面。中國大陸外交部批評「過境」是假、宣揚「台獨」是真，堅決反對美國與台灣當局進行任何形式的接觸，向美方提出嚴正交涉。

台灣總統府表示，這次美洲之行目標是深化民主夥伴交流，持續推動互惠共榮的合作計劃，也針對農業、技術、醫療、公衞、婦女賦權、數碼經濟、供應鏈、安全等領域展開更廣泛合作。訪問團本月30日抵達紐約過境後，下月1日至3日訪問危地馬拉；下月3日至4日到訪伯利茲，5日轉往洛杉磯過境，兩天後抵台，全程10天9夜。

反對美台接觸 京提嚴正交涉 蔡英文對上一次外訪，是於2019年前往加勒比海4個邦交國，台灣總統府指去年9月危地馬拉特別邀請她訪問，並多次在公開場合表達挺台立場；伯利茲則長年支持台灣有意義地參與各個國際組織，此外訪行程是回應友邦多次誠摯的邀請及展現對友邦的重視。

英國傳媒本月初披露蔡英文的美洲之行，並指麥卡錫計劃在加州與她會晤；麥卡錫其後證實消息。對於蔡英文過境美國的具體行程，台灣外交部次長俞大㵢昨天表示，正與美方妥善安排過境行程，當有確切結果會適時說明，強調總統出國訪問過境美國行之有年。根據報道，蔡英文接受邀請在南加州的列根總統圖書館發表演說。

中國大陸外交部發言人汪文斌表示，堅決反對台灣當局領導人以任何名義或理由竄美，敦促美國恪守一個中國原則及中美三個聯合公報規定，切實把美國領導人作出的不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

洪都拉斯稱美尊重邦交決定 蔡英文的美洲行程公布之際，區內另一邦交國洪都拉斯有意與北京建交。洪都拉斯外交部長雷納周一對外表示，總統卡斯特羅與美國總統拜登美洲事務特別顧問等美方官員會面時，就計劃與中國大陸建交一事發表「一般性的意見」，表示美國政府尊重洪都拉斯的決定。俞大㵢稱台方對該會面有一點了解，雷納的說法與實際有出入。本報綜合報道

台方公布美洲行程，去程將在紐約（圖）過境。（中新社圖片） 蔡英文美洲之行

（3月29日啟程，4月7日返抵）