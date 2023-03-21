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潮流創意：防霉果碟為食物保鮮
【本報綜合報道】不少人都有忘了吃家中水果，導致食物發霉的經驗。德國一位設計師為此構思出一款果碟（圖）並放到網上眾籌，透過延長食物的保鮮期，從而減少對環境的負擔。
該款果碟以矽膠製成，分為底面兩部分。下方的圓柱狀加入專用粒狀防霉劑後蓋上弧形果碟，就能令放在果碟上的水果在室溫下保持新鮮。
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