憑騎士武術手稿 2醫生自學闖名號

創俱樂部入擊劍聯盟 全澳排頭十 澳洲昆士蘭省兩名醫生因鍾情於中世紀騎士武術，共同創立了一個俱樂部。雖然天氣長期潮濕悶熱，但成員每周仍堅持穿上全套厚重護甲，手持長劍、軍刀、長矛等冷兵器練習，風雨不改。

佩特科夫（Vesselin Petkov）和多南（Luke Dornan）是開恩茲歐洲劍術學院的創會人，7年前因工作相識，言談間發現兩人有相同興趣。他們拿着數份歐洲中世紀騎士訓練手稿的英譯本，大着膽子拿掃帚對打自學，慢慢地發展到擁有護甲和武器，成為澳洲歷史擊劍聯盟HEMA的50個屬會之一，並參加全國錦標賽。

改良刀劍 重現中世紀情懷 佩特科夫和多南現時已在全國排名第7和第8位，成就驚人。佩特科夫表示，他們是以現代設備重現中世紀情懷，使用的刀劍都經過改良，比電影中看到的古劍設計更精良。每場「決鬥」只有短短3分鐘，但過程中非常有趣，他希望未來有更多人參與這項運動，同時及早找到合適的室內練習場地在有冷氣的環境下訓練。本報綜合報道