浙江紹興近日有網民拍到一輛灑水車在路面工作時，灑向天空的水霧經光線折射後形成一道清晰可見的絢麗彩虹。拱形的七彩光譜尾隨灑水車緩緩前進，與道路兩旁的綠植相映成趣。坊間流傳看到彩虹的人會很幸運，網民紛紛留言希望好運降臨。