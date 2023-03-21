埃及通脹高企 倡民眾吃雞腳

【本報綜合報道】埃及面臨嚴重經濟危機，物價持續高企，民眾甚至難以溫飽。英媒周日報道，由於埃及雞肉價格高昂，政府最近建議民眾可以吃雞腳去補充蛋白質，引起社會各界強烈批評。雞腳在埃及並非屬於普遍食材，較常用作餵養貓狗。

通常用作餵貓狗 報道指，埃及通脹嚴重，本月通脹率更破三成。對許多民眾而言，基本生活物資如食用油和芝士等，現在都變成難以負擔的奢侈品，部分商品於短短數月間價格翻倍，甚至飆升3倍，肉類便是其中之一。有民眾指自己每月只吃一次肉，當雞柳每公斤約160至200埃及鎊（約41至51港元）不等。雞腿現在是連骨頭一同販售，價格為90埃及鎊（約23港元），雞腳則只需20埃及鎊（約5港元）。

總統西西將國家面臨的經濟困境，歸因於2011年革命後的社會動盪及人口快速增長，俄烏衝突造成小麥和麵包價格持續上漲亦是因素之一。惟有分析認為，政府管控的企業不斷擴張，如交由軍隊承包重大基礎建設計劃等，導致私營企業規模縮減、外國企業撤資等，才是加劇經濟局面惡化的原因。