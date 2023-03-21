澳洲前特種兵涉犯戰爭罪

阿富汗服役期間 麥田射殺平民 澳洲聯邦警察昨日拘捕一名前特種部隊士兵，他涉嫌在阿富汗服役期間在麥田射殺手無寸鐵平民，觸犯謀殺戰爭罪，成為首名按澳洲法律被控戰爭罪行的現役或退役軍人。

41歲疑犯舒爾茨（Oliver Schulz）昨早在新南威爾士省金達拜恩落網，今日早上過堂後還押候審，預料5月在悉尼唐寧中心地方法院出庭，一旦罪成將判囚終身。舒爾茨曾在澳洲陸軍特種部隊空降特勤隊服役，因多次完成任務獲頒勳章。他涉嫌於2012年5月一次突擊行動中，在阿富汗南部烏魯茲甘省射殺男子穆罕默德（Dad Mohammad）。

澳媒播出片段惹關注 澳洲廣播公司（ABC）節目《四角方圓》在2020年3月播出事發片段，顯示軍犬咬傷穆罕默德，後者倒臥在麥田中，舒爾茨隨即舉槍瞄準及扣下扳機。穆罕默德遇害時年僅20多歲，遺下兩名分別只有一個月及3歲的女兒。收到阿富汗村民投訴後，澳洲國防軍稱舒爾茨當時是開槍自衞。惟片段曝光後，事件引起全球關注。時任澳洲國防部長雷諾茲指示聯邦警察調查事件，之後由特別調查官辦公室接手，後者由國防軍總監察長兼新南威爾士省最高法院法官布里爾頓領導。

調查報告於2020年11月公布，顯示澳洲特種部隊涉嫌在阿富汗法外處決、殺人競賽及酷刑虐待等，建議把23宗案件及19人交由警方進一步調查。

報告建議任何案件應在民間刑事法庭，由陪審團審理，而非軍事法庭。澳洲國防軍回應指，正與特別調查官辦公室合作，調查國防軍軍人涉嫌於2005至16年間違反《武裝衝突法》刑事罪行指控，由於案件將交予法庭審理加上調查仍然繼續，因此不予置評。本報綜合報道