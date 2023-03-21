兩岸國際

機師涉訓練解放軍 美誘捕

退役美國海軍陸戰隊機師杜甘去年在澳洲被捕，他被指為中國空軍機師提供軍事訓練。他的辯護律師昨日出席案件聽證會，提及美國安全機構涉嫌參與設局誘捕杜甘。對於杜甘一方的指控，澳洲安全情報組織既不否認，亦不承認。（綜合報道）
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