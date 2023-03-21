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華副外長明訪菲 討論南海
中國外交部發言人汪文斌昨日表示，外交部副部長孫衞東將在明日至周五訪問菲律賓，期間與菲律賓副外長拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第7次會議。汪文斌指，會議是疫情以來雙方外交部首次面對面舉行磋商。（綜合報道）
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