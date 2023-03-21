中柬艦艇 演練航行與通訊

中國與柬埔寨昨日起舉行「金龍-2023」聯合軍演，為期20天。參演的解放軍南部戰區海軍某登陸艦支隊的井岡山號綜合登陸艦，周日與柬埔寨王家軍海軍兩艘巡邏艇，在柬埔寨海域展開海上協同航行與通訊演練。演練結束後，井岡山號靠泊柬埔寨西哈努克港。（綜合報道）