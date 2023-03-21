朝轟導彈 模擬引爆核彈頭

首利用發射井 能有效突襲美韓 核戰陰霾持續籠罩朝鮮半島，北韓官媒昨日宣稱剛過去的周末舉行「核反擊假想綜合戰術訓練」，發射導彈模擬在目標上空引爆核彈頭。今次更是北韓首次利用陸基發射井發射導彈，專家警告這可以令美國及南韓失去預警時間。

朝中社報道，今次綜合戰術訓練切實加強北韓戰爭遏制力及核反擊力，使相關部隊熟悉戰術核攻擊任務執行程序及步驟，回應美韓聯軍瘋狂的反朝侵略戰爭演習逐步擴大，以及美國向南韓投入大批核戰略武器裝備的緊張局勢。訓練分為兩部分，領袖金正恩到場指導；第一部分是上周六舉行核打擊指揮體系管理演習，檢驗對戰術核武力的指揮及管控運用體系之可靠性，熟悉迅速轉入核攻擊的行動秩序及戰法。

金正恩再攜女觀察 周日舉行的第二部分訓練是發射彈道導彈，模擬對敵方主要目標實施戰術核攻擊。報道指，導彈搭載模擬核彈頭的試驗彈頭，從平安北道鐵山郡發射升空，之後飛往800公里外的東部海域，在目標上空800米高度引爆，驗證核彈頭的核爆炸操縱裝置及引爆裝置之動作可靠性。朝中社強調發射訓練不對周邊國家安全造成負面影響。

金正恩再次帶同女兒金主愛觀察導彈發射，他表示形勢迫切要求北韓「幾何級數般地增強核戰爭遏制力」，並提出核武裝力量建設的重要方向、核武力備戰方面的戰略任務。朝中社強調北韓核武裝力量將堅持高度臨戰態勢，徹底遏制及管控敵人的鹵莽舉動及挑釁，警告「如果意外情況到來，就毫不猶豫地履行重大使命」。分析指，金正恩提出的重要方向及戰略任務，可能指核試及以正常角度發射洲際彈道導彈。

英國智庫國際戰略研究所軍事分析員登普西（Joseph Dempsey）表示，北韓今次發射KN23短程彈道導彈，朝中社發放的照片不見發射器，所以相信是採用固定設施或發射井，與該國發展機動式發射平台的傳統不同。值得留意的是，這款導彈過往使用的發射平台，分別是輪式及履帶式發射車、鐵路、潛艇，以及水庫水中發射場。

美國詹姆斯‧馬丁核不擴散研究中心專家埃弗利思（Decker Eveleth）解釋，發射井最大優勢是敵人無法探測導彈發射準備工作，若北韓大規模部署這套導彈發射系統，美韓兩國在危機中首先攻擊的壓力將非常大，以防朝方突襲令破壞力最大化。

根據最近拍攝的衞星圖片，北韓今次發射導彈的地點位於西海衞星發射場附近，並且在不足60天內完成部署發射井。埃弗利思認為這情況更令人感到憂慮，因為北韓可以極迅速地在境內北部地區，建造及部署短程彈道導彈發射井並裝載核導彈，也可以選擇建造很多假發射井作為誘餌，令美韓兩軍尋找真正的摧毀目標時更困難。本報綜合報道