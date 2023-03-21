日揆訪印度 將邀莫迪赴G7
【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周日晚乘搭政府專機，從東京啟程前往印度首都新德里訪問。日本多名政府消息人士透露，岸田決定邀請印度總理莫迪出席5月在廣島舉行的七大工業國集團（G7）會議。
岸田在新德里訪問期間，將與莫迪舉行首腦會談，磋商地區和國際事務、雙邊關係等廣泛議題。日本外務省早前表示，岸田訪印期間，將會就自由開放的印太地區發表政策演講，並公開一份新的行動計劃。G7廣島會議將聚焦恢復因俄烏戰爭而動搖的國際秩序，岸田希望與二十國集團（G20）輪值主席國印度領導人合作。廣島會議預計還將邀請G7成員國以外的國家出席會議。日本正就邀請南韓總統尹錫悅出席會議的方向進行最終協調。此外，日本還將邀請巴西總統盧拉、印尼總統維多多等領導人出席會議。
印太經濟框架談判完結
美國貿易代表辦公室和商務部周日宣布，由美國主導的「印太經濟框架」第二輪談判已於上周一至周日，在印尼峇里島舉行。討論主題包括勞工、環境、數碼貿易和技術援助。
印太經濟框架由美國總統拜登於去年5月提出，目的是對抗中國在印太地區擴大自身經濟影響力，華府稍後將公布下一輪面對面談判的細節。
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