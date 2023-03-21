日揆訪印度 將邀莫迪赴G7

岸田在新德里訪問期間，將與莫迪舉行首腦會談，磋商地區和國際事務、雙邊關係等廣泛議題。日本外務省早前表示，岸田訪印期間，將會就自由開放的印太地區發表政策演講，並公開一份新的行動計劃。G7廣島會議將聚焦恢復因俄烏戰爭而動搖的國際秩序，岸田希望與二十國集團（G20）輪值主席國印度領導人合作。廣島會議預計還將邀請G7成員國以外的國家出席會議。日本正就邀請南韓總統尹錫悅出席會議的方向進行最終協調。此外，日本還將邀請巴西總統盧拉、印尼總統維多多等領導人出席會議。