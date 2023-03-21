京報告 指美國民主頹勢加劇

政策難出台 仍全球攪局

報告指，美國去年持續陷入民主失真、政治失能、社會失和的惡性循環，金錢政治、身份政治、社會撕裂、貧富分化等問題愈加嚴重，其民主弊病已深入政治和社會肌理的方方面面，並進一步折射出其背後的治理失靈和制度缺陷。當中提到，美國政治極化使公共政策出台愈發困難，數據顯示美國歷屆國會成法數量下降，從93至98屆國會的4,247項下降至111至116屆國會的2,081項，而兩黨爭鬥手段也愈來愈低劣。